Беда и катастрофа: такую оценку правлению Петра Порошенко дал известный украинский политик Николай Азаров в пятую годовщину Евромайдана. Ему есть с чем сравнивать – Азаров четыре года был при Викторе Януковиче главой правительства.

Бедаи катастрофа: такую оценку правлению Петра Порошенко дал известный украинскийполитик Николай Азаров в пятую годовщину Евромайдана. Ему есть с чемсравнивать – Азаров четыре года был при Викторе Януковиче главой правительства.Бывший премьер-министрдоходчиво объяснил, каким образом Порошенко привел Украину к катастрофе. Главнойошибкой Порошенко он назвал разрыв отношений с Россией. Азаров напомнил, что поитогам 2018 года поезд "Львов – Москва" стал самым прибыльным среди всехсоставов. На нем в Россию едут работать украинцы.За последниечетыре года население Незалежной уменьшилось почти на треть: большая частьграждан бегут от режима Порошенко и его команды националистов и русофобов.Азаров такженапомнил, что благодаря Порошенко украинцы вынуждены переплачивать за газ,получаемый по реверсу из европейских стран, которые покупают его в России. Завремя правления новых властей Украина так и не стала частью Европы —страна осталась на задворках и получила в качестве подачки ничтожно мизерныеквоты по незначительному количеству товарных позиций.Еще Украина,про мнению бывшего премьера, лишилась статуса страны– транзитера газа и,соответственно, немалых доходов от такого вида деятельности. Список бед,приведенный Азаровым, можно продолжать до бесконечности. Самый последний пример– сотни тысяч замерзающих в своих домах украинцев.Власти показалиполный непрофессионализм при подготовке к зиме, из-за чего люди вынуждены впятую годовщину Евромайдана снова выходить на площади и жечь покрышки.При этомвиновник торжества и не думает извиняться перед своим народом. За эти годы онтолько прибавил в весе и умудрился не выполнить ни одного обещания, данного намайдане в 2014 году. Порошенко до сих пор получает прибыль от своихбизнес-активов, которые он клятвенно обещал продать четыре года назад.