Беда
и катастрофа: такую оценку правлению Петра Порошенко дал известный украинский
политик Николай Азаров в пятую годовщину Евромайдана. Ему есть с чем
сравнивать – Азаров четыре года был при Викторе Януковиче главой правительства.
Беда
и катастрофа: такую оценку правлению Петра Порошенко дал известный украинский
политик Николай Азаров в пятую годовщину Евромайдана. Ему есть с чем
сравнивать – Азаров четыре года был при Викторе Януковиче главой правительства.
Бывший премьер-министр
доходчиво объяснил, каким образом Порошенко привел Украину к катастрофе. Главной
ошибкой Порошенко он назвал разрыв отношений с Россией. Азаров напомнил, что по
итогам 2018 года поезд "Львов – Москва" стал самым прибыльным среди всех
составов. На нем в Россию едут работать украинцы.
За последние
четыре года население Незалежной уменьшилось почти на треть: большая часть
граждан бегут от режима Порошенко и его команды националистов и русофобов.
Азаров также
напомнил, что благодаря Порошенко украинцы вынуждены переплачивать за газ,
получаемый по реверсу из европейских стран, которые покупают его в России. За
время правления новых властей Украина так и не стала частью Европы —
страна осталась на задворках и получила в качестве подачки ничтожно мизерные
квоты по незначительному количеству товарных позиций.
Еще Украина,
про мнению бывшего премьера, лишилась статуса страны– транзитера газа и,
соответственно, немалых доходов от такого вида деятельности. Список бед,
приведенный Азаровым, можно продолжать до бесконечности. Самый последний пример
– сотни тысяч замерзающих в своих домах украинцев.
Власти показали
полный непрофессионализм при подготовке к зиме, из-за чего люди вынуждены в
пятую годовщину Евромайдана снова выходить на площади и жечь покрышки.
При этом
виновник торжества и не думает извиняться перед своим народом. За эти годы он
только прибавил в весе и умудрился не выполнить ни одного обещания, данного на
майдане в 2014 году. Порошенко до сих пор получает прибыль от своих
бизнес-активов, которые он клятвенно обещал продать четыре года назад.