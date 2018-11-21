Политик пообещал доложить о ситуации Владимиру Путину
Политик пообещал доложить о ситуации Владимиру Путину
На последнем заседании Государственной думы, которое прошло 20 ноября, Владимир Жириновский раскритиковал партию «Единая Россия». Руководитель фракции ЛДПР обвинил единороссов в давлении на главу 33-го региона Владимира Сипягина и членов регионального парламента от ЛДПР.
«Они придираются к нашему губернатору. А он еще кабинеты не все обошел, он еще только формирует команду. Саботаж идет! Светлана Орлова
и ее замы разбежались. Им в тюрьме сидеть нужно всем», - говорит политик.
По словам Жириновского, на депутатах от ЛДПР, которые пришли в парламент, вымещают злобу.
«Это что, демократия? Вы куда идете, «Единая Россия»? Хотите «Майдан» получить — вы получите. Немедленно прекратите давление на наших депутатов, иначе мы выйдем на улицы и вам не будет здорово! За нами выйдут миллионы! — пригрозил Владимир Вольфович.
Кроме того, Жириновский пообещал доложить о ситуации Владимиру Путину и тогда, по его мнению, единороссам «не поздоровится».