Позже выяснилось, что мужчина обокрал еще и торговую точку

Позже выяснилось, что мужчина обокрал еще и торговую точкуРанее судимого жителя Гусь-Хрустального обвиняют в грабеже и краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В конце апреля этого года мужчина попытался отобрать сумку у прохожего. Потерпевший стал сопротивляться, но злоумышленник сильно толкнул его, отобрал сумку и убежал.Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина обокрал еще и торговую точку. Обвиняемый стащил оттуда сушилки для белья и стремянки.Общий материальный ущерб составил около 12 тысяч рублей.Материалы уголовного дела переданы в суд.