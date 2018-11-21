У подозреваемого оперативники изъяли более 30 граммов марихуаны.

16 ноября текущего года отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц Мурома в конце октября. При личном досмотре в сумке, находящейся при фигуранте, оперативники обнаружили и изъяли три бумажных свертка с травянистой массой зеленого цвета.Заключением экспертов подтверждено, что в свертках находилась марихуана, общей массой 33,5 грамма.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения фигурантом запрещенного вещества.