Сразу несколько улиц в Савеловском районе оказались изуродованы траншеями. Рабочие проложили их еще весной и бросили. Хлипкие ограждения - слабая страховка для пешеходов, к тому же повсюду разбросаны доски с торчащими гвоздями. Почему жители района вынуждены все это терпеть?

Сразу несколько улиц в Савеловском районе оказались изуродованы траншеями. Рабочие проложили их еще весной и бросили. Хлипкие ограждения — слабая страховка для пешеходов, к тому же повсюду разбросаны доски с торчащими гвоздями. Почему жители района вынуждены все это терпеть?- Вот такой тропиночкой крадемся мимо всех этих заграждений, а здесь все равно приходится выходить на проезжую часть.1-я Хуторская вот уже полгода напоминает поле боя. Улица разрезана пополам глубокой траншей, которая заняла весь тротуар. Чтобы не рухнуть в окоп, пешеходы выходят на проезжую часть.- Опасно, естественно, потому что машины едут, идешь буквально по кромке дороги, тротуар отсутствует.Детская библиотека и поликлиника окружены рвом, который дети с родителями вынуждены ежедневно форсировать.- В общем, поход в поликлинику у нас — бег с препятствиями.Окоп, как и положено по законам военного времени, укреплен импровизированными противопехотными "ежами". Кругом валяются доски с гвоздями, ребенок может наступить в любой момент — тем более, что доступ сюда открыт. И в таком состоянии 1-я Хуторская улица находится с апреля этого года.- Осторожнее, не упадите, здесь все падает туда, это так называемая отмостка, она отошла от дома.Последние четыре месяца в окопах — тишина. "Выжидательную тактику выбрали", — горько шутят в районе."У меня отношение, как к варварам, которые пришли и разрыли район, уничтожили кучу деревьев, создали массу неудобств для всех жителей!" — возмущена Наталья Петрухина.Траншею вырыли по заказу Московской электросетевой компании — должны были заменить кабель. Работы вроде как начались, но быстро встали. Генподрядчик во всем винит непосредственного исполнителя."Проблема в подрядчиках, руководство приняло решение все-таки подрядчика поменять. Сейчас идет расторжение контракта, нашли, кто вместо них будет все это доделывать в кратчайшие сроки", — рассказал представитель генеральной подрядной организации.Выяснилось, что подрядчик приступил к работам без разрешения технической инспекции. Его оштрафовали и заставили привести документы в порядок. Из-за этого стройка встала. Но, уверяют энергетики, проблемы уже решены."Основные подготовительные работы сейчас ведутся на других участках, где-то в течение недели подготовительные работы будут завершены и приступят к прокладке кабеля", — сообщил заместитель директора по капитальному строительству компании "Московские высоковольтные сети" — филиала ПАО "МОЭСК" Дмитрий Иванов.Жители района, прошедшие принудительный курс выживания в военно-полевых условиях, к этим обещаниям относятся насторожено.- Они четыре месяца не могли договориться о том, чтобы три метра трассы прокопать! И эти три метра остановили все работы, по сути, на четыре месяца!Тем не менее, траншеи на Хуторской уже взяла на контроль управа района. Зарыть окопы там обещают уже к декабрю.