Живущую в Объединенных Арабских Эмиратах уроженку Марокко заподозрили в том, что она убила своего сожителя, расчленила его и приготовила из останков мужчины блюдо с рисом. Угощение съели рабочие из Пакистана.

Живущую в Объединенных Арабских Эмиратах уроженку Марокко заподозрили в том, что она убила своего сожителя, расчленила его и приготовила из останков мужчины блюдо с рисом. Угощение съели рабочие из Пакистана, сообщает Daily Mail.Полицейские предполагают, что женщина решила расправиться со своим возлюбленным после того, как узнала, что проживавший с ней семь лет мужчина собрался жениться на другой.Следователи обвиняют неназванную ревнивицу в том, что она убила сожителя, а затем приготовила из его останков макбус, национальное блюдо, которое состоит из риса и мяса.Этой едой женщина угостила работавших в ее доме рабочих из Пакистана. Брат мужчины, подключившийся к поискам пропавшего, утверждает, что нашел в блендере подозреваемой человеческий зуб.Следствие по этому делу продолжается.