Женщине, осужденной за неуплату алиментов, назначили исправительные работы на 8 месяцев

Женщине, осужденной за неуплату алиментов, назначили исправительные работы на 8 месяцевВ Муроме местной жительнице, осужденной за неуплату алиментов, назначили исправительные работы на 8 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка.Ей выдали предписание для трудоустройства в ООО «Спецавто», где она стала уборщиком территорий. Позднее предприятие предоставило расчетные сведения, отметив, что женщина прогуливала и приходила на работу пьяной. Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в мировой суд для замены ей наказания лишением свободы.Однако судья узнал, что указанные нарушения трудовой дисциплины работником документального подтверждения не нашли, потому что предприятие не составляло акты, не опрашивало женщину.Генерального директора ООО «Спецавто» привлекли к дисциплинарной ответственности.