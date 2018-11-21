Сергей Шнуров является наставником на шоу Голос. О том, как попал на телепроект, о пикировках с рэпером Бастой и о конкуренции с Дмитрием Нагиевым артист рассказал в откровенном интервью.

Сергей Шнуров является наставником на шоу "Голос". О том, как попал на телепроект, о пикировках с рэпером Бастой и о конкуренции с Дмитрием Нагиевым артист рассказал в откровенном интервью.Сергей Шнуров признался, что и сам не может объяснить, как попал на шоу "Голос" в качестве наставника. "Мне позвонили, уговаривали, объясняя, что мне это необходимо, что благодаря этому проекту я наконец-то стану большим мэтром, который будет говорить, кому и как петь", – сообщил Шнуров.Лидер группировки "Ленинград" признался, что сам не умеет петь, это совершенно не его амплуа. Однако солистки его коллектива Флорида и Вика взяли на себя пение конкурсантов. А еще Шнуров пришел на проект ради мамы. "Дело в том, что моей маме нравится "Голос", вот я и решил маму порадовать. Ей ведь недолго осталось… Ну понимаете, это же вопрос диалектический – долго или недолго… Ну точно не сто лет!" – отметил певец.По мнению Шнурова, с его приходом проект стал более динамичным, веселым и ироничным. Однако о том, чтобы конкурировать с другим шутником на шоу – ведущим Дмитрием Нагиевым – и речи не идет. "Нет-нет! Ну сравните хотя бы наш рост – Нагиев на целую голову ниже меня! Как он может хорошо шутить при таком росте? Маленький злобный карлик! (Смеется.) А я успешная, состоявшаяся большая звезда!" – цитирует Сергея Шнурова .Зато Шнуров часто пикирует с другим наставником рэпером Бастой. Однако артист дал понять, что это не является продюсерским ходом. Он весьма завуалированно объяснил: "Мой продюсер – Господь Бог, Иисус Христос. И он мне ничего про Басту не говорил. Я боюсь, что он даже не знает, кто такой Баста. В книге жизни он записан как некий Василий Вакуленко. И про Вакуленко мне Иисус Христос как мой продюсер тоже ничего не говорил. Так что это просто вот таким образом сложилось".