Владимирская природоохранная прокуратура совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий (ООПТ) пресекла факт незаконного лова рыбы в Государственном природном комплексном заказнике «Давыдовский».Рейдовые мероприятия прошли в зоне охраны пойменных озер «Давыдовская пойма», расположенной в Камешковском районе, в прокуратуре.В пределах водного пространства озера «Круглая Яма» инспекторы зафиксировали добычу водных биологических ресурсов с использованием запрещенных орудий лова. Из водоема изъяли более 30 метров рыболовных сетей.Природоохранный прокурор направил все материалы проверки в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителю грозит преследование по статье 256 УК РФ — незаконная добыча водных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.Принятие законного процессуального решения по данному делу находится на контроле надзорного ведомства.