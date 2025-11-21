Отдельная часть посвящена Герою Советского Союза Ивану Ивановичу Паршину, уроженцу Толстикова.

На новом стенде имена погибших во время Великой Отечественной войны меленковцев.В деревне Толстиково Меленковского района поисковый отряд «Сыны Отечества» реализовал проект «Они живы, пока мы их помним!».Теперь у памятника павшим землякам, где более 40 лет не было информации о погибших, установлен мемориальный стенд с именами 192 воинов Великой Отечественной войны. Отдельная часть посвящена Герою Советского Союза Ивану Ивановичу Паршину, уроженцу Толстикова. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Рожденный не для мирного трудаРожденный в крестьянской семье 28 декабря 1915 года, юный Иван, казалось, мог связать свою жизнь с мирным трудом. Окончив в 1936 году Вязниковский текстильный техникум, он отправился на работу сменным мастером льнопрядильной фабрики в Витебскую область.Однако судьба распорядилась иначе. В октябре того же 1936 года Иван был призван на службу в Красную армию, а уже в 1939 году он окончил курсы младших лейтенантов и получил офицерское звание.Когда началась Советско-финская война (1939–1940), Иван Паршин, командир гаубичного взвода, отправился на фронт. Служба проходила в тяжёлых условиях на Карельском перешейке. Там он и проявил себя: умело управлял своими орудиями, вёл огонь по вражеским укреплениям, подавлял противника и прикрывал наших пехотинцев.Великую Отечественную войну Иван Паршин встретил уже на передовой – командиром батареи на Западном фронте. С лета 1942 года он не покидал действующую армию, пройдя через тяжёлые оборонительные бои. Вместе с товарищами он отступал на восток, бывал в окружении, но не сдавался. К лету 1943 года майор Паршин служил начальником штаба 208-го гаубичного артиллерийского полка, который входил в состав мощной 5-й артиллерийской дивизии прорыва.На защите понырейЛетом 1943 года на Централь¬ном фронте дивизия, в которой служил Иван Паршин, держала оборону против танковых и мотопехотных частей врага. Прямо на стыке 13-й и 48-й армий, у станции Малоархангельск, советские артиллеристы 5 июля 1943 года огнём остановили все попытки противника продвинуться.6 июля артиллерия помогала провести контрудар, но он не достиг цели. Самые ожесточённые бои развернулись с 7 по 12 июля, когда части дивизии вместе с 307-й стрелковой дивизией защищали важный железнодорожный узел – станцию Поныри. Именно здесь майор Паршин был тяжело ранен.После госпиталяНесмотря на заключение врачей, после госпиталя он добился возвращения на фронт и уже в начале июня 1944 года принял командование 969-м артиллерийским полком 60-й стрелковой дивизии.В составе 47-й армии он участвовал в грандиозной Белорусской операции «Багра¬тион». Бои охватили территорию Украины, включая освобождение Ковеля 6 июля 1944 года, и продолжились в Люблин-Брестской операции.Осенью 1944 года полк Паршина сражался за Прагу, предместье Варшавы. За взятие города-крепости полк получил почётное наименование «Пражский». Затем последовали упорные бои на Висле, где артиллеристы отбивали атаки противника, пытавшегося выбить советские войска с плацдармов. За мужество и отличия в этих боях майор Паршин был награждён орденом Красного Знамени.Присвоить завание... посмертноЯнварь 1945 года. Советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в рамках которой проходила Варшавско-Познанская наступательная операция. Майор Иван Паршин вместе со своим полком 47-й армии наступал севернее Варшавы.Работая на передовой, почти у самых вражеских позиций, Паршин точно корректировал огонь своей артиллерии. Когда пехота пошла в атаку, он сам вместе с бойцами штурмового батальона вел их вперед, надежно прикрывая огнем.Но на второй день наступления, прорывая оборону противника у населенных пунктов Калушин и Крубин, майор Паршин погиб и был похоронен в Праге.За отвагу и геройство, проявленные в боях, Ивану Ивановичу Паршину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.