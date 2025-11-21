Отдельная часть посвящена Герою Советского Союза Ивану Ивановичу Паршину, уроженцу Толстикова.
На новом стенде имена погибших во время Великой Отечественной войны меленковцев.
В деревне Толстиково Меленковского района поисковый отряд «Сыны Отечества» реализовал проект «Они живы, пока мы их помним!».
Теперь у памятника павшим землякам, где более 40 лет не было информации о погибших, установлен мемориальный стенд с именами 192 воинов Великой Отечественной войны. Отдельная часть посвящена Герою Советского Союза Ивану Ивановичу Паршину, уроженцу Толстикова. Подробнее в материале vlad.aif.ru.
Рожденный не для мирного труда
Рожденный в крестьянской семье 28 декабря 1915 года, юный Иван, казалось, мог связать свою жизнь с мирным трудом. Окончив в 1936 году Вязниковский текстильный техникум, он отправился на работу сменным мастером льнопрядильной фабрики в Витебскую область.
Однако судьба распорядилась иначе. В октябре того же 1936 года Иван был призван на службу в Красную армию, а уже в 1939 году он окончил курсы младших лейтенантов и получил офицерское звание.
Когда началась Советско-финская война (1939–1940), Иван Паршин, командир гаубичного взвода, отправился на фронт. Служба проходила в тяжёлых условиях на Карельском перешейке. Там он и проявил себя: умело управлял своими орудиями, вёл огонь по вражеским укреплениям, подавлял противника и прикрывал наших пехотинцев.
Великую Отечественную войну Иван Паршин встретил уже на передовой – командиром батареи на Западном фронте. С лета 1942 года он не покидал действующую армию, пройдя через тяжёлые оборонительные бои. Вместе с товарищами он отступал на восток, бывал в окружении, но не сдавался. К лету 1943 года майор Паршин служил начальником штаба 208-го гаубичного артиллерийского полка, который входил в состав мощной 5-й артиллерийской дивизии прорыва.
На защите понырей
Летом 1943 года на Централь¬ном фронте дивизия, в которой служил Иван Паршин, держала оборону против танковых и мотопехотных частей врага. Прямо на стыке 13-й и 48-й армий, у станции Малоархангельск, советские артиллеристы 5 июля 1943 года огнём остановили все попытки противника продвинуться.
6 июля артиллерия помогала провести контрудар, но он не достиг цели. Самые ожесточённые бои развернулись с 7 по 12 июля, когда части дивизии вместе с 307-й стрелковой дивизией защищали важный железнодорожный узел – станцию Поныри. Именно здесь майор Паршин был тяжело ранен.
После госпиталя
Несмотря на заключение врачей, после госпиталя он добился возвращения на фронт и уже в начале июня 1944 года принял командование 969-м артиллерийским полком 60-й стрелковой дивизии.
В составе 47-й армии он участвовал в грандиозной Белорусской операции «Багра¬тион». Бои охватили территорию Украины, включая освобождение Ковеля 6 июля 1944 года, и продолжились в Люблин-Брестской операции.
Осенью 1944 года полк Паршина сражался за Прагу, предместье Варшавы. За взятие города-крепости полк получил почётное наименование «Пражский». Затем последовали упорные бои на Висле, где артиллеристы отбивали атаки противника, пытавшегося выбить советские войска с плацдармов. За мужество и отличия в этих боях майор Паршин был награждён орденом Красного Знамени.
Присвоить завание... посмертно
Январь 1945 года. Советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в рамках которой проходила Варшавско-Познанская наступательная операция. Майор Иван Паршин вместе со своим полком 47-й армии наступал севернее Варшавы.
Работая на передовой, почти у самых вражеских позиций, Паршин точно корректировал огонь своей артиллерии. Когда пехота пошла в атаку, он сам вместе с бойцами штурмового батальона вел их вперед, надежно прикрывая огнем.
Но на второй день наступления, прорывая оборону противника у населенных пунктов Калушин и Крубин, майор Паршин погиб и был похоронен в Праге.
За отвагу и геройство, проявленные в боях, Ивану Ивановичу Паршину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.