Ковровская городская прокуратура выявила отставание от графика на всех ключевых инфраструктурных объектах, строящихся на территории поселка Доброград. Хотя общая готовность объектов высока (85–95%), подрядчики не успели завершить работы в установленные сроки.Городской прокурор совместно с представителями заказчика и строительного контроля на объекты, которые строятся за счет инфраструктурного бюджетного кредита.Проверка показала, что подрядчики не смогли закончить работы к крайним срокам, установленным договорами (1 и 15 ноября 2025 года).Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (85% готовности): подрядчик ООО «КАПСТРОЙ ГРУПП» не приступил к финишным работам — окраске стен, установке дверей, светильников и потолка.Автомобильные дороги (85% готовности): подрядчик АО «ДСУ – 3» не завершил установку фундаментов под опоры освещения, прокладку кабеля, а также работы по устройству нижнего слоя щебня и тротуаров.Прокуратура также установила, что на всех стройплощадках задействовано недостаточное количество рабочих и техники. На строительстве общеобразовательной организации (85% готовности) работали 38 человек вместо 56, предусмотренных графиком. На строительстве системы электроснабжения задействовали всего около 10 человек и два экскаватора, что недостаточно для своевременного выполнения объемов.По результатам проверки руководителям всех подрядных организаций внесены представления. Участники рабочей встречи определили меры для оперативного разрешения проблем и ускорения темпов строительства.Ход работ и устранение выявленных нарушений надзорное ведомство взяло на контроль.