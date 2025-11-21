В мире, где цифровая трансформация становится ключом к развитию, IT-компания «ЭлРос» уже более десяти лет создает технологические решения для бизнеса и государства. С 2012 года компания

В мире, где цифровая трансформация становится ключом к развитию, IT-компания «ЭлРос» уже более десяти лет создает технологические решения для бизнеса и государства. С 2012 года компания реализовала свыше девятисот проектов в десяти регионах России — от образования и здравоохранения до туризма и культуры. Компания занимается IT- разработкой, интеграцией и сопровождением информационных систем. Главная миссия команды