Владимирский академический театр драмы вновь получил признание одной из самых престижных театральных премий страны. Спектакль «Жить» стал дипломантом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Об этом поделились в пресс-службе драмтеатра. Постановка, основанная на повести Василия Быкова «Сотников», вошла в список наиболее заметных спектаклей XXXII конкурсного цикла сезона 2024-2025. Режиссёр спектакля – Владимир Кузнецов, который уже