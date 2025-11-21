СКР возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности».

В Карабаново Владимирской области заместитель главы города вновь оказалась в центре внимания правоохранительных органов. СКР возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности» (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).По , в 2023-2024 годах пятеро жителей Карабаново получили в собственность шесть земельных участков на улицах Совхозной и Камшиловского поля. Участки, изначально предназначенные для садоводства и растениеводства, были проданы по ценам от 4 до 93 тысяч рублей. Самое интересное, что информация о продаже и проведении торгов не публиковалась.Далее, подозреваемая, исполняя обязанности главы администрации, подписала подложные выписки из правил землепользования. На основании этих документов Росреестр изменил вид разрешенного использования участков на «индивидуальное жилищное строительство», что, естественно, кратно увеличило их стоимость.В результате этих махинаций бюджет города мог потерять не менее 2,8 миллиона рублей. Преступление было выявлено благодаря материалам прокуратуры.