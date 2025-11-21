Новый русский (НР) приходит в церковь на исповедь. Священник его спрашивает:
- В чем твой грех, сын мой?
- Батюшка, я слишком жадный.
- Жадность - большой грех. Когда ты выйдешь из церкви, ты должен дать 50$ первому, кто попадется на твоем пути.
- Как? 50$ первому встречному?
- Сын мой, если ты хочешь встать на путь исправления, ты должен начать именно с этого.
НР его послушался. Выходит он из церкви - вокруг никого! Идет дальше и видит одну девушку - туфли на каблуках,
короткая юбочка, косметика чуть ли не отваливается. Он к ней подходит, дает ей купюру в 50$ и говорит:
- Вот, возьмите...
- Нет, это мало, нужно 100$.
- Почему 100$? Батюшка мне сказал, что нужно дать 50$.
- Ну так ведь батюшка - это постоянный клиент...
