Сезон дорожных работ в этом году оказался значительно масштабнее запланированного.

В Гороховце Владимирской области подходит к концу сезон дорожных работ, который в этом году оказался значительно масштабнее запланированного. Об этом рассказал депутат Игорь Игошин. Изначально, благодаря выделенным средствам, новое покрытие появилось на улицах Полевая, Калинина, Мелиораторов и Гагарина.Однако, благодаря эффективному управлению и привлечению дополнительных бюджетных средств, а также экономии на торгах, удалось отремонтировать еще несколько важных участков. Среди них – Пушкинский переулок, подъем к школе №1, дорога от улицы Горького к дому №7 на Кутузова, а также улица Сиреневая (от Горького до дома №1).Не забыли и про щебеночное покрытие: оно появилось на улице Льва Толстого, а также на участках Никольской, Парковой и Булыгина.Всего на эти цели в муниципальном округе было направлено более 90 миллионов рублей.«Результат этих усилий виден жителям невооруженным глазом, значительно улучшив качество дорожной инфраструктуры города», — заметил Игорь Игошин.