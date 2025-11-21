На данный момент собрана половина необходимой суммы – 2 075 561 рублей из 4 миллионов.

В селе Кибол, близ Суздаля Владимирской области, готовятся к началу первого этапа противоаварийных работ по консервации уникального храма святых Флора и Лавра. Этот образец провинциального барокко, сохранивший оригинальные детали и фрагменты живописи, будет спасен благодаря усилиям архитектурного бюро «Кляйневельт Архитектен» и поддержке неравнодушных людей.По информации , вся необходимая документация уже согласована, и лицензированный подрядчик готовится приступить к сборке строительных лесов. На данный момент собрана половина необходимой суммы – 2 075 561 рублей из 4 миллионов.Финансовую поддержку оказывает меценат Алексей Поляков, а также другие благотворители, чья помощь позволяет приблизить начало работ по сохранению этого важного исторического объекта.