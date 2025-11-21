Церковь Флора и Лавра располагается в селе Кибол Суздальского района. Она является частью храмового комплекса XVIII–XIX веков, который включает также зимнюю церковь Николая Чудотворца.

Церковь Флора и Лавра располагается в селе Кибол Суздальского района. Она является частью храмового комплекса XVIII–XIX веков, который включает также зимнюю церковь Николая Чудотворца. Церковь Флора и Лавра была построена в 1803 году, а в 1937 закрыта и передана под склад. Активисты проекта «Консервация», которые занимаются спасением погибающих объектов культурного наследия страны, сообщили, что эта