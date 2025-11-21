В торговом комплексе «Тандем» стартовала «Черная Пятница». Обновить мебель, сделать капитальный ремонт, поклеить новые обои теперь можно с максимальной выгодой. Проведение большой осенней

В торговом комплексе «Тандем» стартовала «Черная Пятница». Обновить мебель, сделать капитальный ремонт, поклеить новые обои теперь можно с максимальной выгодой. Проведение большой осенней распродажи стала традицией и для жителей 33 региона. Большой ассортимент товаров и доступные цены позволяют обновить любой интерьер — от новых и стильных обоев, до умного дивана-реклайнера. А с большими скидками делать