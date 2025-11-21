О неблагоприятных погодных условиях сообщает Управление гражданской защиты города Владимира со ссылкой на Владгидрометцентр. Во Владимире и по области сегодня с 15.00 и до 13.00 22 ноября

О неблагоприятных погодных условиях сообщает Управление гражданской защиты города Владимира со ссылкой на Владгидрометцентр. Во Владимире и по области сегодня с 15.00 и до 13.00 22 ноября ожидается туман с ухудшением видимости до 100-800 м. В управлении просят жителей города быть внимательнее на дорогах, чтобы избежать аварий.