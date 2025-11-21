Он поджег батарейный шкаф на железнодорожном участке.

Владимирский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина, который в июле 2023 года поджег два релейных и один батарейный шкаф на железнодорожном участке «Ярославль – Александров». Об этом сообщили вУстановлено, что осужденный действовал по заданию представителя иностранного государства, чья деятельность направлена против безопасности России, получив за свои действия 30 тысяч рублей. Поджог снимался на видео для отчета перед иностранными кураторами.На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Его действия квалифицированы как государственная измена (ст. 275 УК РФ) и диверсия (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Согласно приговору, первые четыре года срока виновный проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.