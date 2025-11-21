Изначальные 33 миллиарда рублей теперь превратились в 39 миллиардов.

Министр транспорта Владимир Перцев сообщил о перспективах строительства второго моста через Клязьму во Владимире. Проект, связывающий площадь Фрунзе с выходом на Ладогу, остается актуальным, несмотря на значительный рост стоимости. Подробности уточнили в правительстве региона.Изначальные 33 миллиарда рублей теперь превратились в 39 миллиардов.Также в планах региона – мосты в районе Суздальского проспекта и Мостостроя, но они пока на предпроектной стадии. Идея расширения действующего моста до четырех полос министром не поддержана: это не решит проблему пробок, так как все потоки всё равно упрутся в существующие городские дороги.