Он заключил договор с компанией на диагностику и ремонт компьютера за 54 120 рублей.

Житель Владимирской области заключил договор с компанией на диагностику и ремонт компьютера за 54 120 рублей. Позже, сравнив цены в интернете, он обратился к независимому эксперту, который оценил аналогичные услуги в 5 000 рублей. Посчитав, что ответчик не предоставил полную информацию о реальной стоимости услуг, истец подал иск о взыскании разницы. Об этом сообщаетМировой судья сначала отказал в удовлетворении требований. Однако при рассмотрении апелляции была назначена судебная экспертиза, которая подтвердила, что оплаченная сумма в четыре раза превышает рыночную стоимость подобных услуг.В итоге апелляционная инстанция отменила решение мирового судьи. Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав ответчика выплатить 40 272 рубля в качестве неосновательного обогащения, 5 000 рублей за моральный вред и 22 636 рублей штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.