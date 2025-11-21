Решение пока не вступило в законную силу.

Владимирский суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда семье девочки, которая сломала руку на надувном аттракционе в парке «Добросельский» в июне. Об этом сообщает пресс-службаСуд установил, что травма ребенка стала следствием оказания небезопасных услуг и некачественного обслуживания аттракциона. Изначально сумма иска составляла 500 тысяч рублей, но была снижена судом.Решение пока не вступило в законную силу.