В июле 2023 года осуждённый по заданию представителя иностранного государства поджёг два релейных шкафа с аппаратурой и один батарейный шкаф с аккумуляторами на железнодорожном участке «Ярославль-Александров». Свои действия мужчина снял на видео, чтобы отчитаться перед иностранными кураторами. Он рассчитывал заработать 30 тысяч рублей, но теперь отправится за решётку. Владимирский областной суд квалифицировал действия мужчины как