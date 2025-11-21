Молодая графиня начала подозревать что ее муж изменяет ей с горничной. В пятницу вечером она, в тайне от мужа, отправляет горничную в город, а сама ложится спать в ее комнате. Не проходит и часу как дверь тихонько открывается и входит мужчина. Не включая свет он молча раздевается и с жаром принимается за дело...
Как только он заканчивает графиня, предчувствуя радость разоблачения кричи:
-Ну что, зараза, ты удивлен... - и включает свет.
- О-о-очень...
Только и смог выговорить их новый шофер.
