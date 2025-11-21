Общий ущерб для муниципального образования Карабаново составил более 2,8 миллиона рублей.

В Александрове Владимирской области идет уголовное преследование по факту превышения должностных полномочий при распределении земельных участков. Александровская, что с марта по октябрь администрация Карабаново предоставила гражданам четыре земельных участка площадью около 10 соток каждый, предназначенных для растениеводства, по цене всего 4,4 тысячи рублей.Позже, благодаря документам, предоставленным и.о. главы администрации, назначение участков было изменено на индивидуальное жилищное строительство, что повысило их кадастровую стоимость в 110 раз — до 499-516 тысяч рублей. Аналогичные нарушения были обнаружены ещё для двух участков.Общий ущерб для муниципального образования Карабаново составил более 2,8 миллиона рублей. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Кроме того, в июне было возбуждено ещё одно дело по аналогичным фактам в отношении 23 участков, и прокуратура подала иски о признании сделок недействительными. Четыре иска уже удовлетворены.