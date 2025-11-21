Мама поделилась трогательной историей его рождения.

Малыш Серафим из Владимирской области родился в Областном перинатальном центре 10 апреля 2024 года с весом всего 980 граммов. Сейчас мальчику уже 1 год и 7 месяцев. Мама поделилась трогательной историей его рождения. Ее опубликовалиДевушка 8 апреля экстренно поступила в ОПЦ из-за отхождения вод. После операции врачи сообщили, что малыш «тяжелый, но весёленький». Серафим родился на 34 см и первое время провел в реанимации. Мама вспоминает шок от вида сына в кувезе, опутанного проводами.Сейчас мальчик догоняет сверстников и делает первые шаги. Семья благодарит весь коллектив Перинатального центра за профессионализм и милосердие, подчеркивая, что им повезло оказаться в руках таких специалистов.