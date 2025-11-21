Мужики! После использования автомобиля, вытирайте следы ног с внутренней стороны лобового стекла! Иначе это может привести к крушению семейных отношений! Приведу примеры из жизни моих знакомых:
1. Врач.
Отмазка: Оказывал первую помощь зверски изнасилованной.
Результат: если у нее так широко были расставлены ноги, как умудрился затолкать в ее авто, да еще на переднее сиденье? Был на грани развода.
2. Автомеханик.
Отмазка: пытался выдавить лобовое стекло для замены (была небольшая трещина).
Результат: почему отпечатки 36-го размера, когда у тебя обувь 44-Развелся.
3. Инженер.
Отмазка: дал товарищу покататься.
Результат: До сих пор на грани развода после тщательно проведенного расследования (Жена его следователем работает, а он авто свое даже ей не доверял).
4
еще анекдот!