С наступлением зимнего сезона во Владимире временно демонтировали урны и скамейки в нескольких городских локациях. Это сделано для того, чтобы обеспечить эффективную механическую уборку снега. Об этом сообщили в МКУ Зелёный город. Работы по демонтажу затронули парк имени Пушкина, парк «Липки» и Патриотический сквер. При этом на аллеях, где уборка снега будет осуществляться вручную, скамейки