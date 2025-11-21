Двое преступников, угрожая ножом, обокрали нескольких магазинов. В ночь на 19 ноября 26-летний москвич вместе с 18-летним жителем ярославской области вооружились ножом и приехали в один из

Двое преступников, угрожая ножом, обокрали нескольких магазинов. В ночь на 19 ноября 26-летний москвич вместе с 18-летним жителем ярославской области вооружились ножом и приехали в один из круглосуточных магазинов Владимира. Какой не сообщается. Угрожая расправой продавцу, они украли кассовый аппарат, в котором находилось 10 000 рублей и скрылись. Но этого похитителям было мало. Через несколько