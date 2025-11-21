Владимирская природоохранная прокуратура выявила факт незаконного вылова рыбы на территории природного заказника «Давыдовский». Из водоёма было изъято более 30 метров запрещённых

Владимирская природоохранная прокуратура выявила факт незаконного вылова рыбы на территории природного заказника «Давыдовский». Из водоёма было изъято более 30 метров запрещённых рыболовных сетей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Вместе с Дирекцией особо охраняемых природных территорий прокуратура провела проверку в заказнике. На озере Круглая Яма в Камешковском районе было зафиксировано использование запрещённых орудий лова. Все