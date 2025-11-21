В Александрове возбуждено очередное уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Карабаново. Татьяну Павлову подозревают в превышении должностных полномочий при

В Александрове возбуждено очередное уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Карабаново. Татьяну Павлову подозревают в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков. По версии следствия, в 2023-2024 годах пять жителей обратились в администрацию с просьбой выделить им шесть участков для садоводства. Землю продали по заниженной цене — от 4 до 93 тысяч рублей,