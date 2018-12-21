Генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец вручил представителям организации благодарственные письма от начальника главка столичной полиции генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова...

В Главном управлении МВД России по г. Москве состоялась встреча руководства столичной полиции с представителями Региональной общественной организации «Благотворительное общество «Мария».С 1991 года благотворительное общество оказывает содействие льготным категориям семей сотрудников московской полиции. Перед представителями общества и руководством Главного управления МВД России по г. Москве с отчетом о проделанной в 2018 году социально-значимой работе выступила Президент благотворительной организации Ольга Мурашова.Ежегодно Благотворительное общество «Мария» проводит ряд культурно-просветительных мероприятий для детей сотрудников органов внутренних дел столицы. «Праздники, организованные обществом «Мария», являются семейными. Это хорошая возможность для полицейских и их детей вместе провести время», - отметила Ольга Владимировна. Вместе с тем благотворительная организация оказывает финансовую и социальную поддержку ветеранам органов внутренних дел.Так в ноябре текущего года общество "Мария" инициировало и провело благотворительную акцию, посвященную Международному дню инвалида. Более 300 ветеранов органов внутренних дел столицы и сотрудников, ставших инвалидами вследствие военной травмы, получили финансовую поддержку. Тех, кто по состоянию здоровья или возрасту уже не выходит на улицу, сотрудники "Марии" навестили на дому.«Руководство Главного управления столичной полиции выражает особую благодарность Благотворительному обществу «Мария» за комплексное, системное и качественное оказание социальной помощи ветеранам и личному составу московского гарнизона», - подчеркнул заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец и вручил представителям организации благодарственные письма от начальника главка столичной полиции генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова.Отдельно Президента общества «Мария» Ольгу Мурашеву благодарственным письмом отметил Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы генерал-майор внутренней службы Виктор Антонов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. МосквеПресс-служба ГУ МВД России по г. Москве