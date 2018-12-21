Наступления 21 декабря поклонники творчества Аллы Пугачевой ждали с замиранием сердца. Ведь в этот день должны были стартовать продажи билетов на ее юбилейный концерт, запланированный на 17 апреля 2019 года.

Наступления 21 декабря поклонники творчества ждали с замиранием сердца. Ведь в этот день должны были стартовать продажи билетов на ее юбилейный концерт, запланированный на 17 апреля 2019 года.Очередь за билетами на концерт Примадонны занимали с ночи. Но основная часть страждущих – перекупщики с разных билетных агрегаторов. И шесть тысяч мест были сметены в первые часы продаж – с людьми случилась истерика. Официальная цена на билеты – от 2500 до 70 тысяч рублей. Это правильно – мол, и для тех, кто ходит в "Пятерочку", где недавно была замечена последняя Народная артистка Советского Союза (больше это звание никому не давали), и для посетителей "Азбуки вкуса", где отоваривается элита.А 70 тысяч за первый ряд партера – это, в общем-то, красивая цифра, ведь за два дня до выступления Алле Борисовне исполнится 70 лет. Впрочем, можно было смело ставить стоимость и 100, и 20, и даже 300 тысяч – для Москвы это ерунда. И в зале Кремля был бы аншлаг. Но тогда бы артистку обвинили в алчности и в том, что-де простые люди не могут позволить себе попасть на ее долгожданное выступление.Сегодня перекупщики продают билеты в два-три раза дороже номинала – по 150 тыс рублей в первом ряду и по 45 тысяч в 25-м ряду партера. Они говорят, что такого ажиотажа не было даже когда Пугачева в очередной раз прощалась с сценой – в 2009 году в том же Кремле она представляла программу "Сны о любви". Тогда, правда, цены были доступнее.Cама Алла Борисовна долго не подтверждала решимости снова выйти на сцену с большим сольным концертом – все было лишь на уровне слухов и кулуарных разговоров. Даже близкое окружение артистки – Александр Буйнов, Владимир Пресняков с удивлением узнали, что главная певица страны готовится выступать на главной сценеА пятый муж юморист Максим Галкин как-то проговорился: "Говорю Алле постоянно: "Иди пой, иди пой! Одно дело – я выступаю, другое – ты. Это ж совсем другие деньги!" Хотя несколько лет назад, когда уходила, Алла Борисовна пояснила: "Здоровье мое и сердце не очень позволяют кататься туда-сюда на кораблях и самолетах. Да и после ряда операций, которые мне пришлось перенести, голос подсел и не может выразить тех чувств и интонаций, которые хотелось бы".