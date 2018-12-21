Сегодня краевой суд Хабаровска вынес приговор Анару Аллахверанову, до смерти избившего в августе прошлого года известного пауэрлифтера Андрея Драчёва — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сегодня краевой суд Хабаровска вынес приговор Анару Аллахверанову, до смерти избившему в августе прошлого года известного пауэрлифтера Андрея Драчёва — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.По мнению судьи, вина Анара Аллахверанова, спортсмена, занимающегося боями без правил, в убийстве из хулиганских побуждений доказана.Напомним, что 20 августа 2017 года Анар Аллахверанов подрался на улице с Андреем Драчёвым, жестоко его избил, а затем и добил несколькими ударами в голову.На заседании суда обвиняемый в своем последнем слове в очередной раз попросил прощения у родственников Андрея Драчёва и подчеркнул, что преступление совершил не по умыслу, а по неосторожности: "Я хочу попросить прощения у родителей и родственников Андрея за то, что я своим необдуманным поступком причинил им столько боли. Я не хотел этого и не планировал, как утверждает следствие. Я очень сожалею о случившемся. Хотел бы вернуть время назад для того, чтобы объяснить самому себе и Андрею, что не следует ругаться, а тем более драться. Я искренне раскаиваюсь о случившемся и готов понести за это справедливое наказание"