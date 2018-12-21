Французский суд приговорил к 22 годам лишения свободы 46-летнего британца Роберта Дейвса, которому были предъявлены обвинения в транспортировке 1,3 тонны кокаина из Венесуэлы во Францию.

Французский суд приговорил к 22 годам лишения свободы 46-летнего британца Роберта Дейвса, которому были предъявлены обвинения в транспортировке 1,3 тонны кокаина из Венесуэлы во Францию.Как передает "Интерфакс", об этом сообщают французские средства массовой информации.Согласно вердикту Дейвс, который заявил в суде о своей невиновности, проведет первые 15 лет в тюрьме и только после этого сможет подать заявление об условно-досрочном освобождении.Правоохранительные органы Пятой республики считают осужденного одним из крупнейших европейских наркоторговцев.В 2013 году он пытался провезти наркотики во Францию на борту самолета Air France в 30 чемоданах, не прошедших регистрацию. Дейвс был арестован по линии Интерпола в 2015 году в Испании, а затем экстрадирован во Францию. Вместе с ним по уголовному делу проходят трое граждан Италии и две Великобритании.