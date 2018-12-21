Кристина Орбакайте с возрастом все больше становится похожа
на мать. Поклонники определили это по снимку, который 47-летня певица выложила
в соцсети.
Кристина Орбакайте с возрастом все больше становится похожа
на мать. Поклонники определили это по снимку, который 47-летня певица выложила
в соцсети.
Свежие кадры со съемок "Голубого огонька"
появились в Instagram
Кристины Орбакайте. Поклонники отметили сходство артистки с Примадонной.
"Стала очень похожа на маму", "С возрастом
стали больше напоминать Аллу Борисовну. Сходство, как говорится, на лицо!
Замечательное семейство", "Кристиночка, вы такая же красотка, как
ваша мама!!!", "Стильно и очень по-летнему уже! Достойная дочь своей
великой мамы", – комментируют фанаты снимок.
Кристина Орбакайте как-то призналась, что в детстве часто
ездила с мамой на гастроли. Тогда она полюбила сцену и определилась с будущей профессией.
Сегодня у Орбакайте большая дружная семья. Сын Никита,
которого Кристина родила от музыканта Владимира Преснякова-младшего, не так
давно сыграл свадьбу с моделью Аленой Красновой. В браке со вторым мужем
бизнесменом Русланом Байсаровым на свет появился сын Дени. Дочка Клавдия
родилась в третьем браке, с предпринимателем Михаилом Земцовым.
Кристина также дружит с бывшим мужем Примадонны Филиппом
Киркоровым. Они отмечают вместе все семейные праздники. Певица поддерживает отношения и со своим отцом Миколасом Орбакасом.
На певческой карьере Кристина не остановилась. Она покоряет театральную сцену – играет в спектакле "Двое на качелях", который идет в театре "Современник". Критики отметили, что Орбакайте оказалась мощной драматической актрисой.