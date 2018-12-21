Кристина Орбакайте с возрастом все больше становится похожа на мать. Поклонники определили это по снимку, который 47-летня певица выложила в соцсети.

Кристина Орбакайте с возрастом все больше становится похожана мать. Поклонники определили это по снимку, который 47-летня певица выложилав соцсети.Свежие кадры со съемок "Голубого огонька"появились в InstagramКристины Орбакайте. Поклонники отметили сходство артистки с Примадонной."Стала очень похожа на маму", "С возрастомстали больше напоминать Аллу Борисовну. Сходство, как говорится, на лицо!Замечательное семейство", "Кристиночка, вы такая же красотка, какваша мама!!!", "Стильно и очень по-летнему уже! Достойная дочь своейвеликой мамы", – комментируют фанаты снимок.Кристина Орбакайте как-то призналась, что в детстве частоездила с мамой на гастроли. Тогда она полюбила сцену и определилась с будущей профессией.Сегодня у Орбакайте большая дружная семья. Сын Никита,которого Кристина родила от музыканта Владимира Преснякова-младшего, не такдавно сыграл свадьбу с моделью Аленой Красновой. В браке со вторым мужембизнесменом Русланом Байсаровым на свет появился сын Дени. Дочка Клавдияродилась в третьем браке, с предпринимателем Михаилом Земцовым.Кристина также дружит с бывшим мужем Примадонны ФилиппомКиркоровым. Они отмечают вместе все семейные праздники. Певица поддерживает отношения и со своим отцом Миколасом Орбакасом.На певческой карьере Кристина не остановилась. Она покоряет театральную сцену – играет в спектакле "Двое на качелях", который идет в театре "Современник". Критики отметили, что Орбакайте оказалась мощной драматической актрисой.