Певица Катя Семенова обнародовала фотографию своего сына Ивана. Популярная исполнительница публично поздравила единственного наследника с днем рождения.

Певица Катя Семенова обнародовала фотографию своего сына Ивана. Популярная исполнительница публично поздравила единственного наследника с днем рождения.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram 57-летняя выложила архивное фото, на котором запечатлен ее маленький сын Иван. "33 года назад я стала МАМОЙ! СЫН!!! ВАНЬКА, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – радостно объявила популярная исполнительница.Многочисленные подписчики немедленно присоединись к поздравлениям и осыпали комплиментами его маму. "Поздравляююююю!!!", "Катенька ,поздравляю с днем рождения сыночка! Здоровья и всех благ ему!!!", "Поздравляем Вас и сынулю с прекрасной датой!!! Пусть ему в этой жизни везет во всем и везде, удачи ему и счастья!!! Ура!!!", "Иван Андреич, с прекрасным возрастом! Всех благ! ", "На фото прям на Вас похож! 🤗 Еще раз с днюшечкой! Всего, всего! Много, много! Самого хорошего!", "Желаю мамочке и сыну здоровья и удач побольше!!! Живите в радости, в любви, в согласии как можно дольше!!!" – прокомментировали радостное событие поклонники Семеновой.Напомним, что новый виток популярности у певицы наступил после совсем не счастливых событий – артистке на протяжении продолжительного времени изменял муж, юморист Михаил Церишенко. После 25 лет брака оформила развод. 9 января 2018 года певица осталась одна. "Для меня развод – это не катастрофа. Бывает измена, бывает предательство. Он меня предал. Я дала себе год после ее (Любовницы. – Прим. ред.) звонка. Она сказала, что они давно не знают, как от меня избавиться", – рассказывала Катя в эфире программы "Мой герой".После расставания с мужем Семенова сменила стиль одежды, прическу, снова стала сниматься и даже записала новый альбом. Артистка не унывает. Она много гастролирует и у нее просто нет времени думать о прошлом.