Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик удостоился звания лучшего боксера года по версии ESPN. В споре за данную номинацию он опередил таких боксеров, как Василий Ломаченко, Энтони Джошуа, Майки Гарсия и Морис Хупер.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик удостоился звания лучшего боксера года по версии ESPN. В споре за данную номинацию он опередил таких боксеров, как Василий Ломаченко, Энтони Джошуа, Майки Гарсия и Морис Хупер. Об этом сообщает Чемпионат.Com.В 2018 году Усик добился наибольших достижений в карьере. В январе он стал финалистом турнира серии WBSS после того, как победил Майриса Бриедиса. После этого он в июле одержал победу в бою против россиянина Мурата Гассиева, завоевав трофей имени Мохамеда Али. Эта победа принесла ему титул абсолютного чемпиона мира.Позже, в ноябре, Усик выиграл нокаутом у Тони Беллью, и, таким образом, защитил свой титул абсолютного чемпиона.