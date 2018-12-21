В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка Алина Загитова лидирует после короткой программы. Евгения Медведева занимает 14 место.

В Саранске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка Алина Загитова лидирует после короткой программы. Евгения Медведева занимает 14 место.Главной неожиданностью короткой программы стала неудача Медведевой. Евгения допустила две грубые ошибки. Сначала она сорвала каскад тройной флип-тройной тулуп, а затем упала при исполнении двойного акселя. Судьи оценили выступление двукратной чемпионки мира 64,24 балла.Алина Загитова уверенно справилась с короткой программой и получила от судей оценку 80,62 балла. На втором месте Александра Трусова, получившая за прокат 74,96 балла. На третьей позиции пока Алена Косторная с результатом — 74,40.