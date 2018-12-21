Полицейский из Барнаула лишился должности, а вскоре и предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий - после задержания предполагаемого вора он засунул ему в рот мобильный телефон. Запись с камеры наблюдения помогла вывести стража порядка на чистую воду.

Полицейский из Барнаула лишился должности, а вскоре и предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий — после задержания предполагаемого вора он засунул ему в рот мобильный телефон, сообщили в управлении СКР по Алтайскому краю. Запись с камеры наблюдения помогла вывести стража порядка на чистую воду.Описанные события произошли 9 сентября текущего года: сотрудники магазина поймали с поличным вора, которого и передали полицейским. Закованный в наручники молодой человек сначала выражал недоумение по поводу задержания, а потом начал предъявлять претензии правоохранителям. Терпение сотрудника ППС отдела полиции по Индустриальному району лопнуло, и он сначала уложил подозреваемого на пол, а затем, когда тот потребовал совершить звонок, засунул ему в рот мобильный телефон (и не раз). В конце концов он и вовсе обмотал молодому человеку голову курткой.Все происходило на глазах охранников торговой точки, но вмешиваться в "воспитательный" процесс они не стали.Заподозренного в превышении полномочий полицейского уволили со службы, а в скором времени его ждет суд — расследование дела завершено. Максимальная санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.