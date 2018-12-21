Ольга Семенова, в начале года ставшая причиной разрыва футболиста с женой Алисой, прокомментировала скандальное видео ночной прогулки спортсмена. Она считает, что Андрей Аршавин ведет себя недостойно.

Ольга Семенова, в начале года ставшаяпричиной разрыва футболиста с женой Алисой, прокомментировала скандальноевидео ночной прогулки спортсмена. Она считает, что Андрей Аршавин ведет себянедостойно.Бизнес-летии модель раскритиковала экс-футболиста "Зенита", которому недавно довериливозглавить детский проект петербургского клуба "Сириус". Ролик, на которомАршавин совершает конную прогулку в компании двух женщин, ее не удивил.По словам Семеновой, она была свидетельницей и не такого. "Я видела, что творитАршавин вживую, поэтому нисколько (не удивлена – прим. ред.). Для негонормально приставать к девушке, говорить, что она ему должна дать", – цитируетмодельОна считает странным, что Аршавину "нехватило денег за коня заплатить". Кроме того, Семенова поражена новойназначению спортсмена. "Сильно удивилась, когда его назначили работать сдетьми. Человек, который ведет аморальный образ жизни, не может работать сдетьми", – заявила девушка.Материал дополняется