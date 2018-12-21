Ольга Семенова, в начале года ставшая
причиной разрыва футболиста с женой Алисой, прокомментировала скандальное
видео ночной прогулки спортсмена. Она считает, что Андрей Аршавин ведет себя
недостойно.
Ольга Семенова, в начале года ставшая
причиной разрыва футболиста с женой Алисой, прокомментировала скандальное
видео ночной прогулки спортсмена. Она считает, что Андрей Аршавин ведет себя
недостойно.
Бизнес-лети
и модель раскритиковала экс-футболиста "Зенита", которому недавно доверили
возглавить детский проект петербургского клуба "Сириус". Ролик, на котором
Аршавин совершает конную прогулку в компании двух женщин, ее не удивил.
По словам Семеновой, она была свидетельницей и не такого. "Я видела, что творит
Аршавин вживую, поэтому нисколько (не удивлена – прим. ред.). Для него
нормально приставать к девушке, говорить, что она ему должна дать", – цитирует
модель
Она считает странным, что Аршавину "не
хватило денег за коня заплатить". Кроме того, Семенова поражена новой
назначению спортсмена. "Сильно удивилась, когда его назначили работать с
детьми. Человек, который ведет аморальный образ жизни, не может работать с
детьми", – заявила девушка.
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