Так называемое холодное полнолуние (или полнолуние длинной ночи) можно будет наблюдать 22 декабря. Полная Луна взойдет на небе в День зимнего солнцестояния, и это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года: ее продолжительность составит 17 часов.

Так называемое холодное полнолуние (или полнолуние длинной ночи) можно будет наблюдать 22 декабря.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского планетария, полная Луна взойдет на небе в День зимнего солнцестояния, и это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года: ее продолжительность составит 17 часов.Астрономы уточнили, что сумерки на Москву в этот день опустятся уже в 15:58 дня, а рассветет на следующий день только в 8:57.В планетарии пояснили, что "полнолуние длинной ночи" также называют "холодным полнолунием". И хотя календарная зима стартовала почти месяц назад, именно день зимнего солнцестояния знаменует приход в Северное полушарие астрономической зимы.