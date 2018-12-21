Роза Сябитова строит жизнь на советах Дарьи Донцовой. В этом
призналась сама главная телесваха России, опубликовав в соцсети совместно фото
в автором детективов.
Роза Сябитова строит жизнь на советах Дарьи Донцовой. В этом
призналась сама главная телесваха России, опубликовав в соцсети совместно фото
в автором детективов.
Роза Сябитова известна не только своей деятельностью на
телевидении, но и активностью в Instagram.
Телесваха и тут дает мудрые советы своим подписчикам. Поклонники рады, что
Сябитова с ними очень откровенна. В частности, недавно она заявила подписчикам,
что, по ее мнению, до замужества выглядела привлекательнее.
А на днях в микроблоге появилось фото Розы Сябитовой с
Дарьей Донцовой. В подписи к снимку телеведущая призналась, что часто следует советам
писательницы.
"Люблю свою
хорошую знакомую, Дарью Донцову. Читаю ее детективы не только потому, что
интересны, а за дельные мысли, советы и истины, по которым живу сама. Например,
как относится к злобным высказываниям в свой адрес: "Учитесь держать удар…
учитесь давать отпор мерзавцам не грубостью, не дракой, а своим вежливым поведением,
и продемонстрируйте всем, что вам наплевать на тупые шуточки", – делится
мудростью с поклонниками Сябитова.
Подписчики заметили,
что на фотографии телесваха выглядит ниже ростом, чем писательница. Сябитова
призналась, что она роста небольшого – 155 сантиметров, пишет Teleprogramma.pro. Но это не мешает ей
зажигать. "Мы бабки – огонь", – написала телеведущая.
Недавно звезда программы "Давай поженимся" Роза сообщила, что собирается встретить старость за рубежом. В прошлом году знаменитость вышла на пенсию и теперь планирует переезд. Она призналась, что к этому начала готовиться еще в молодости – с момента первой зарплаты.
Роза отметила, что добивалась славы именно для того, чтобы жить не только на одну пенсию. В будущем Сябитова планирует сбежать от столичной суеты и переехать на какой-нибудь курорт.