Роза Сябитова строит жизнь на советах Дарьи Донцовой. В этом призналась сама главная телесваха России, опубликовав в соцсети совместно фото в автором детективов.

Роза Сябитова строит жизнь на советах Дарьи Донцовой. В этомпризналась сама главная телесваха России, опубликовав в соцсети совместно фотов автором детективов.Роза Сябитова известна не только своей деятельностью нателевидении, но и активностью в Instagram.Телесваха и тут дает мудрые советы своим подписчикам. Поклонники рады, чтоСябитова с ними очень откровенна. В частности, недавно она заявила подписчикам,что, по ее мнению, до замужества выглядела привлекательнее.А на днях в микроблоге появилось фото Розы Сябитовой сДарьей Донцовой. В подписи к снимку телеведущая призналась, что часто следует советамписательницы."Люблю своюхорошую знакомую, Дарью Донцову. Читаю ее детективы не только потому, чтоинтересны, а за дельные мысли, советы и истины, по которым живу сама. Например,как относится к злобным высказываниям в свой адрес: "Учитесь держать удар…учитесь давать отпор мерзавцам не грубостью, не дракой, а своим вежливым поведением,и продемонстрируйте всем, что вам наплевать на тупые шуточки", – делитсямудростью с поклонниками Сябитова.Подписчики заметили,что на фотографии телесваха выглядит ниже ростом, чем писательница. Сябитовапризналась, что она роста небольшого – 155 сантиметров, пишет Teleprogramma.pro. Но это не мешает ейзажигать. "Мы бабки – огонь", – написала телеведущая.Недавно звезда программы "Давай поженимся" Роза сообщила, что собирается встретить старость за рубежом. В прошлом году знаменитость вышла на пенсию и теперь планирует переезд. Она призналась, что к этому начала готовиться еще в молодости – с момента первой зарплаты.Роза отметила, что добивалась славы именно для того, чтобы жить не только на одну пенсию. В будущем Сябитова планирует сбежать от столичной суеты и переехать на какой-нибудь курорт.