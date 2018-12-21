Танец балерины с двумя головами напугал пользователей Сети. Видеозапись появилась на популярном новостном сайте Reddit.

Танец балерины с двумя головами напугал пользователей Сети.Видеозапись появилась на популярном новостном сайте Reddit.В ролике девушка исполняет трюк: встает на руки. Юбка танцовщицы опускается вниз и тогда зрители видят вторую, искусственнуюголову, которая прикреплена к костюму.Многие пользователи были шокированы увиденным. Сам авторпоста назвал видео "ночным кошмаром". Комментаторы согласились с ним: "Зачем ятолько нажал на эту ссылку? Меня уже предупредили в названии", "Я чувствую себяочень некомфортно", "Мне кажется, что меня кто-то проклял во время просмотра ролика".Кто-то в шутку предложил добавить к ролику зловещую музыку.