Танец балерины с двумя головами напугал пользователей Сети.
Видеозапись появилась на популярном новостном сайте Reddit.
Танец балерины с двумя головами напугал пользователей Сети.
Видеозапись появилась на популярном новостном сайте Reddit.
В ролике девушка исполняет трюк: встает на руки. Юбка танцовщицы опускается вниз и тогда зрители видят вторую, искусственную
голову, которая прикреплена к костюму.
Многие пользователи были шокированы увиденным. Сам автор
поста назвал видео "ночным кошмаром". Комментаторы согласились с ним: "Зачем я
только нажал на эту ссылку? Меня уже предупредили в названии", "Я чувствую себя
очень некомфортно", "Мне кажется, что меня кто-то проклял во время просмотра ролика".
Кто-то в шутку предложил добавить к ролику зловещую музыку.