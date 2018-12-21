Эвелину Бледанс впечатлили размеры аппарата, который
показали актрисе, принимавшей ванну. Телеведущая поспешила поделиться историей
в соцсетях.
Эвелину Бледанс впечатлили размеры аппарата, который
показали актрисе, принимавшей ванну. Телеведущая поспешила поделиться историей
в соцсетях.
Леденящую кровь историю Бледанс рассказала – и показала на видео
– на своей странице в Instagram.
Все произошло, когда телеведущая принимала ванну. Актриса в какой-то момент
подняла глаза – и увидела под потолком мужчину. В руках он держал "большой,
огромный" фотоаппарат.
Бледанс не уточнила, чьи размеры ее впечатлили больше -
"мужика" на стремянке или орудия его деятельности. Но, судя по
мечтательной улыбке, Эвелина всем осталась довольна.
Эвелина ведет программу "Человек-невидимка"
на телеканале НТВ. Вместе со своей коллегой по цеху, ведущей проекта "Дом-2"
на телеканале ТНТ Ксенией Бородиной они сводили детей на премьеру ледового шоу "Лебединое
озеро". Бледанс пришла с "солнечным" сыном Семой, а Бородина —
со старшей дочкой Марусей.
Шоу "Лебединое озеро", которое посетили телезвезды с детьми, то его поставил режиссер, российский артист балета Сергей Филин. Одну из главных ролей исполняет олимпийский чемпион Евгений Плющенко, вместе с ним выступает его сын Саша.
О том, что у ее ребенка синдром Дауна, Эвелина Бледанс узнала еще во время беременности. И все равно актриса и ее супруг, продюсер Александр Семин приняли решение стать родителями "солнечного" малыша.
А на днях шестилетний сын Семен выступил в детском спектакле. "Кошкин дом" маленькие артисты показали своим сверстникам из Кунцевского детского дома. Бледанс восторженно описала выступление наследника в микроблоге.