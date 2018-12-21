Эвелину Бледанс впечатлили размеры аппарата, который показали актрисе, принимавшей ванну. Телеведущая поспешила поделиться историей в соцсетях.

Эвелину Бледанс впечатлили размеры аппарата, которыйпоказали актрисе, принимавшей ванну. Телеведущая поспешила поделиться историейв соцсетях.Леденящую кровь историю Бледанс рассказала – и показала на видео– на своей странице в Instagram.Все произошло, когда телеведущая принимала ванну. Актриса в какой-то моментподняла глаза – и увидела под потолком мужчину. В руках он держал "большой,огромный" фотоаппарат.Бледанс не уточнила, чьи размеры ее впечатлили больше -"мужика" на стремянке или орудия его деятельности. Но, судя помечтательной улыбке, Эвелина всем осталась довольна.Эвелина ведет программу "Человек-невидимка"на телеканале НТВ. Вместе со своей коллегой по цеху, ведущей проекта "Дом-2"на телеканале ТНТ Ксенией Бородиной они сводили детей на премьеру ледового шоу "Лебединоеозеро". Бледанс пришла с "солнечным" сыном Семой, а Бородина —со старшей дочкой Марусей.Шоу "Лебединое озеро", которое посетили телезвезды с детьми, то его поставил режиссер, российский артист балета Сергей Филин. Одну из главных ролей исполняет олимпийский чемпион Евгений Плющенко, вместе с ним выступает его сын Саша.О том, что у ее ребенка синдром Дауна, Эвелина Бледанс узнала еще во время беременности. И все равно актриса и ее супруг, продюсер Александр Семин приняли решение стать родителями "солнечного" малыша.А на днях шестилетний сын Семен выступил в детском спектакле. "Кошкин дом" маленькие артисты показали своим сверстникам из Кунцевского детского дома. Бледанс восторженно описала выступление наследника в микроблоге.