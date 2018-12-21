Вера Брежнева просит принять ее в пугачевскую мафию. Примадонна отечественной эстрады помогла многим исполнителям, и Брежнева согласна стать одной из подопечных Аллы Борисовны.

Вера Брежнева просит принять ее в "пугачевскую мафию".Примадонна отечественной эстрады помогла многим исполнителям, и Брежневасогласна стать одной из подопечных Аллы Борисовны.Понятие "пугачевская мафия" существовало в 90-хгодах. Сегодня многие артисты вспоминают об этом с иронией."Я согласна состоять в мафии Аллы Борисовны Пугачевой.Алла Борисовна, берите меня к себе! Я буду верным человеком в этой мафии",– пошутила певица ВераВ 1990-е считалось, что дорогу на сцену получают только избранныемолодые исполнители. Открыть путь могла Примадонна. Если артист нравилсяПугачевой, то его практически точно ждал успех. Если же Алла Борисовна морщиланос, то певцу просто перекрывали кислород.В реальности же практически всем молодым артистам 90-х,которые сегодня стали заслуженными и народными, в свое время помогла АллаПугачева. С благодарностью вспоминают об этом Леонид Агутин, Лариса Долина,Алсу и многие другие.Примадонна отечественной сцены в наступающем году отметитсемидесятилетие. Звезда решила вернуться на сцену, чтобы отметить юбилей. АллаБорисовна и сегодня остается одной из самых популярных личностей в стране. Обэтом можно судить хотя бы по тому факту, что любое высказывание Пугачевой привлекаетвнимание СМИ. А звезды, которым она помогла взойти, ждут возвращения Примадонны,передаетНапомним, что Вера вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе в 2015 году. Пара воспитывает двоих детей. Старшая дочь Соня живет в Соединенных Штатах и мечтает работать в киноиндустрии. Младшая дочь Брежневой Сара осталась вместе с родителями.