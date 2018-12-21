Евгения Медведева осталась без чемпионата мира и Европы, считает известный тренер Александр Жулин. А Илья Авербух уверен, что причина неудачи фигуристки – смена тренера. Эксперты прокомментировали провальное выступление спортсменки на чемпионате России в Саранске.

Евгения Медведева осталась без чемпионата мира и Европы,считает известный тренер Александр Жулин. А Илья Авербух уверен, что причинанеудачи фигуристки – смена тренера. Эксперты прокомментировали провальноевыступление спортсменки на чемпионате России в Саранске.Падение Евгении Медведевой, безусловно, связано с недавнейсменой программы. Достаточно поменять единственный элемент или шаг – и программа становится "сырая",прокомментировал крайне неудачное выступление фигуристки в Саранске известныйтренер Александр Жулин."Для Жени этот сезон переходной, очень сложный. Мы всезнаем, что она поменяла тренера, страну, программу. Психологически такие фактыочень давят, и ей тяжело с этим справиться. Уверен, в следующем году все будетпо-другому, а пока что восстановление. На данный момент она уже осталась безчемпионата мира и Европы", – заявил Жулин.Тренер считает, что еще одной причиной многочисленных ошибокЖени стало давление, которое на нее оказывает общество. "Я видел ееразминку, она не сорвала ни одного элемента. Затем, когда она вышла на лед, онапревратилась в аккуратного человека, который всего боится", – сказалЖулин.В свою очередь, хореограф и серебряный призер Олимпийскихигр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух провалом Медведевой не удивлен."У Медведевой был очень трудный сезон. Я еще перед началом говорил, что-томожет случиться. Чудес не бывает", – цитирует Авербуха "Чемпионат".Авербух уверен, что главная причина неудачи Евгении– смена тренера. По словам хореографа, подготовка спортсмена завязанана каждодневной работе с раннего возраста. Так что быстро перестроиться простоневозможно.Напомним, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения по итогам короткой программы на ЧР в Саранске заняла 14-е место из 18 возможных, набрав 62,24 балла. Фигуристка сорвала каскад тройной флип-тройной тулуп, не сумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергер Медведева выполнила чисто, но с двойного акселя упала. Лидирует в соревнованиях женщин Алина Загитова.