Капитан Спартака Денис Глушаков в программе Прямой эфир заявил, что остается спартаковцем и не собирается покидать клуб. Ране появлялась информация о возможном уходе полузащитника в грозненский Ахмат.

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в программе "Прямой эфир" заявил, что остается спартаковцем и не собирается покидать клуб. Ранее появлялась информация о возможном уходе полузащитника в грозненский "Ахмат"."Я отношусь нормально ко всем командам, но я – спартаковец! Никуда не хочу уходить", — сказал Денис. Контракт Глушакова со "Спартаком" истекает в 2021 году.Денис уверен, что его жена Дарья стала игрушкой в руках своих недоброжелателей. "Против меня организована большая кампания. А Дарья в ней игрушка, которой управляют джойстиком. Ей запудрили мозг и настроили, поэтому она ведет себя таким образом. Дарья – мать моих детей, я благодарен ей за это. Но ей надо задуматься, зачем она все это делает. Потому что это Интернет – и детям потом с этим жить", — переживает спортсмен.Капитан москвичей заявил, что игроки "Спартака" поддерживают его в трудную минуту. "Команда знает всю правду. И за это я благодарен нашему тренеру, команде, клубу", — говорит он. Но, по его словам, сейчас "со всех сторон гадости льют".Глушаков рассказал о своих отношениях с болельщиками "Спартака". " Я не думаю, что наши болельщики, настоящие, кричат оскорбления в мой адрес. Неоднократно было видно на стадионе, что кричит кто-то один, а другие подбегают. Потому что это провокация!