Британская королева не может положить конец конфликту
герцогини Сассекской с отцом. Меган Маркл лично настояла на том, чтобы Елизавета
II не вмешивалась в их отношения.
Британская королева не может положить конец конфликту
герцогини Сассекской с отцом. Меган Маркл лично настояла на том, чтобы Елизавета
II не вмешивалась в их отношения.
Отец бывшей актрисы продолжает приносить проблемы
королевской семье после помолвки дочери с принцем Гарри. Он дал несколько
телевизионных интервью, в которых открыто рассказал о своих отношениях с Меган
и ее супругом. Мужчина также признался, что перед свадьбой он организовал
фотосессию для СМИ и получил за нее большие деньги.
Недавно в британской прессе появились сообщения о том, что королева хотела вмешаться. "Елизавета
II беспокоилась, что ситуация выйдет из-под контроля. Так и произошло. Букингемский
дворец хотел подойти серьезно к решению этой проблемы. На этом настояла сама
королева, поэтому ее придворные получили строгие инструкции по устранению
конфликта", – поделился источник, близкий к монаршей семье.
Однако заявила, что в состоянии лично прекратить вражду с отцом. Однако вместо того чтобы поговорить с Томасом, герцогиня стала игнорировать мужчину.
"Она не хотела, чтобы Кенсингтонский дворец участвовал в решении конфликта, и
надеялась справиться с ним сама", – добавил он.
В начале этой недели Томас обратился к бывшей актрисе в
прямом эфире программы "Доброе утро, Британия". Он рассказал, что пытался
связаться с много раз, но она не отвечала на его звонки и сообщения. Мужчина
не понимает, почему так происходит, так как он уже принес извинения за свои
поступки.