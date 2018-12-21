Британская королева не может положить конец конфликту герцогини Сассекской с отцом. Меган Маркл лично настояла на том, чтобы Елизавета II не вмешивалась в их отношения.

Британская королева не может положить конец конфликтугерцогини Сассекской с отцом. Меган Маркл лично настояла на том, чтобы ЕлизаветаII не вмешивалась в их отношения.Отец бывшей актрисы продолжает приносить проблемыкоролевской семье после помолвки дочери с принцем Гарри. Он дал несколькотелевизионных интервью, в которых открыто рассказал о своих отношениях с Мегани ее супругом. Мужчина также признался, что перед свадьбой он организовалфотосессию для СМИ и получил за нее большие деньги.Недавно в британской прессе появились сообщения о том, что королева хотела вмешаться. "ЕлизаветаII беспокоилась, что ситуация выйдет из-под контроля. Так и произошло. Букингемскийдворец хотел подойти серьезно к решению этой проблемы. На этом настояла самакоролева, поэтому ее придворные получили строгие инструкции по устранениюконфликта", – поделился источник, близкий к монаршей семье.Однако заявила, что в состоянии лично прекратить вражду с отцом. Однако вместо того чтобы поговорить с Томасом, герцогиня стала игнорировать мужчину."Она не хотела, чтобы Кенсингтонский дворец участвовал в решении конфликта, инадеялась справиться с ним сама", – добавил он.В начале этой недели Томас обратился к бывшей актрисе впрямом эфире программы "Доброе утро, Британия". Он рассказал, что пыталсясвязаться с много раз, но она не отвечала на его звонки и сообщения. Мужчинане понимает, почему так происходит, так как он уже принес извинения за своипоступки.