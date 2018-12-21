Дело футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева принимает серьезный оборот. Обвинение переквалифицировано на более тяжкую статью.

Дело футболистов-дебоширов Александра Кокорина и ПавлаМамаева принимает серьезный оборот. Обвинение переквалифицировано на болеетяжкую статью.Футболистов обвиняют в нанесении легкого вреда здоровью,совершенном из хулиганских побуждений. Ранее сообщалось, что Александр и Павел,а также брат Кокорина Кирилл и тренер Александр Протасовицкий проходят по делуо побоях."По результатам судебно-медицинских экспертиз,потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью. Всвязи с этим следователь ужесточил обвинение", – сообщил адвокатКирилла Кокорина Вячеслав Барик.Если говорить о наказании, то оно от переквалификацииобвинения не особо изменится. Обе статьи предполагают до двух лет лишениясвободы. Но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.При этом статья о хулиганстве в деле остается. Как заявил адвокатМамаева Игорь Бушманов, он подаст жалобу в прокуратуру на необоснованность обвинения,передает "Р-Спорт".Напомним, футболисты 8 октября устроили дведраки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафенабросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменовпопали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу.Недавно суд продлил срок содержания под стражейПолузащитник "Краснодара" и форвард "Зенита" останутся вСИЗО до 8 февраля 2019 года. По мнению следователей, Кокорин и Мамаев могутскрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России.