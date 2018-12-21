Дело футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла
Мамаева принимает серьезный оборот. Обвинение переквалифицировано на более
тяжкую статью.
Дело футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла
Мамаева принимает серьезный оборот. Обвинение переквалифицировано на более
тяжкую статью.
Футболистов обвиняют в нанесении легкого вреда здоровью,
совершенном из хулиганских побуждений. Ранее сообщалось, что Александр и Павел,
а также брат Кокорина Кирилл и тренер Александр Протасовицкий проходят по делу
о побоях.
"По результатам судебно-медицинских экспертиз,
потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью. В
связи с этим следователь ужесточил обвинение", – сообщил адвокат
Кирилла Кокорина Вячеслав Барик.
Если говорить о наказании, то оно от переквалификации
обвинения не особо изменится. Обе статьи предполагают до двух лет лишения
свободы. Но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.
При этом статья о хулиганстве в деле остается. Как заявил адвокат
Мамаева Игорь Бушманов, он подаст жалобу в прокуратуру на необоснованность обвинения,
передает "Р-Спорт".
Напомним, футболисты 8 октября устроили две
драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе
набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов
попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу.
Недавно суд продлил срок содержания под стражей
Полузащитник "Краснодара" и форвард "Зенита" останутся в
СИЗО до 8 февраля 2019 года. По мнению следователей, Кокорин и Мамаев могут
скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России.